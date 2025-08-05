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Главная Одесса В Одесской области мужчина застрелил полицейского — детали дела

В Одесской области мужчина застрелил полицейского — детали дела

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 20:52
Убил правоохранителя - в Одессе задержали мужчину
Последствия обстрела полицейского автомобиля. Фото: полиция Одесской области

Во вторник, 5 августа, произошла смертельная перестрелка на окраине Измаила. Около 18:00 экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил мопед для стандартной проверки документов.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Детали дела

Реакция водителя была неожиданной — вместо общения он достал оружие и открыл огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы один из полицейских получил серьезное ранение. Его напарник применил табельное оружие и нейтрализовал нападающего.

Оба - раненый старший лейтенант полиции и злоумышленник — были доставлены в больницу. К сожалению, спасти жизнь полицейского не удалось: от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Нападавший, 45-летний житель Измаила, задержан в процессуальном порядке. Он находится под стражей в больнице.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что 3 августа в Харькове мужчина выстрелил в ветерана и избил его. Пострадавший был госпитализирован.

Также недавно правоохранители сообщили о подозрении жителю Одесской области, который после спора со знакомыми начал стрелять в них из ружья.

убийство полиция Одесская область расследование задержание
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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