Убил правоохранителя - в Одессе задержали мужчину

В Одесской области мужчина застрелил полицейского — детали дела
Во вторник, 5 августа, произошла смертельная перестрелка на окраине Измаила. Около 18:00 экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил мопед для стандартной проверки документов.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Детали дела
Реакция водителя была неожиданной — вместо общения он достал оружие и открыл огонь по правоохранителям.
В результате стрельбы один из полицейских получил серьезное ранение. Его напарник применил табельное оружие и нейтрализовал нападающего.
Оба - раненый старший лейтенант полиции и злоумышленник — были доставлены в больницу. К сожалению, спасти жизнь полицейского не удалось: от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
Нападавший, 45-летний житель Измаила, задержан в процессуальном порядке. Он находится под стражей в больнице.
Следователи уже открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, что 3 августа в Харькове мужчина выстрелил в ветерана и избил его. Пострадавший был госпитализирован.
Также недавно правоохранители сообщили о подозрении жителю Одесской области, который после спора со знакомыми начал стрелять в них из ружья.
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