Головна Одеса У лиманах на Одещині помітили хижі поліпи — яка небезпека

У лиманах на Одещині помітили хижі поліпи — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 14:40
Актинії в Тузлівських лиманах — підводні хижаки
Хижі квіти, які помітили у лиманах на Одещині. Фото ілюстративне: pixabay

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна побачити справжні "підводні квіти" — актинії. Ці коралові поліпи хапають усе, що торкнеться їхніх мацаків.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Актинії в лиманах на Одещині

Він розповів, що актинії — це коралові поліпи з м’яким тілом, які у світлі сонця нагадують дивовижні підводні квіти. У "Тузлівських лиманах" вони прикріплюються до каміння, черепашок чи будь-якої твердої поверхні, утворюючи цілі різнобарвні колонії.

"Вони по-різному реагують на здобич: одні ковтають усе, що потрапляє на мацак, інші одразу випльовують неїстівне. Є й ті, що полюють на дрібних рибок або фільтрують з води дрібні частинки їжі", — каже Іван Русєв.

Який вигляд мають актинії

Деякі актинії живуть у симбіозі з водоростями — вони отримують поживні речовини від своїх "зелених друзів". При небезпеці поліпи стискаються в грудку і можуть залишатися так годинами, чекаючи на безпечний момент.

"Це одні з найкрасивіших мешканців нашого підводного світу. Їх забарвлення — від ніжних пастельних тонів до яскравих, майже флуоресцентних відтінків. Вони не лише прикрашають лимани, але й відіграють важливу роль у підводній екосистемі", — додав еколог.

Нагадаємо, у Чорне море повернувся морський дракон. Також ми писали, що у морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості.

Одеса природа Одеська область вода квіти Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
