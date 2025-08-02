Блакитний краб у Чорному морі — наскільки небезпечно

Блакитний краб оселився біля Одеси. Фото ілюстративне: pexels

Біля Одеси у Чорному морі помічають інвазивного блакитного краба. Втім, загрози для місцевої екосистеми він наразі не несе. Виживаність виду в умовах Чорного моря низька, а конкуренція з місцевими крабами — жорстка.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

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Повідомлення екологів. Фото: скриншот з Facebook

Блакитний краб у Чорному морі

За їхніми даними, сьогодні зафіксовано понад 30 особин цього виду, з яких близько 15 — в українських водах. Це не перший рік, коли його знаходять, але поки що поодиноко.

Торік науковці виявили самку краба з 1,5 мільйона ікринок. Однак, за словами експертів, у Чорному морі з його менш солоною водою шанси на виживання молоді дуже низькі — вид має складний цикл розвитку. До того ж місцеві види крабів, як-от трав’яний, кам’яний чи мармуровий, створюють новачку серйозну конкуренцію. Їхні популяції залишаються стабільними.

Поширення блакитного краба

За інформацією екологів, свіжі результати ДНК-аналізів показали: українські особини генетично пов’язані з крабами, виявленими в Італії та США. Це дає вченим змогу краще відстежувати, як і звідки краб міг потрапити до наших вод.

Хоча блакитний краб — вид із комерційним потенціалом, говорити про його масове поширення або промисловий вилов поки що зарано. Водночас науковці не відкидають такого розвитку подій у майбутньому: як це вже було з рапаною чи піленгасом. Тож ситуація перебуває під пильним контролем.

Нагадаємо, у Чорне море повернувся морський дракон. Також ми писали, що у морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості.