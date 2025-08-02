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Главная Одесса В море возле Одессы поселился новый хищник — стоит ли паниковать

В море возле Одессы поселился новый хищник — стоит ли паниковать

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:25
Голубой краб в Черном море - насколько опасно
Голубой краб поселился возле Одессы. Фото иллюстративное: pexels

Возле Одессы в Черном море замечают инвазивного голубого краба. Впрочем, угрозы для местной экосистемы он пока не несет. Выживаемость вида в условиях Черного моря — низкая, а конкуренция с местными крабами — жесткая.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Сообщение экологов. Фото: скриншот из Facebook

Голубой краб в Черном море

По их данным, сегодня зафиксировано более 30 особей этого вида, из которых около 15 — в украинских водах. Это не первый год, когда его находят, но пока — единично.

В прошлом году ученые обнаружили самку краба с 1,5 миллиона икринок. Однако, по словам экспертов, в Черном море с его менее соленой водой шансы на выживание молодежи очень низкие — вид имеет сложный цикл развития. К тому же местные виды крабов, например травяной, каменный или мраморный, создают новичку серьезную конкуренцию. Их популяции остаются стабильными.

Распространение голубого краба

По информации экологов, свежие результаты ДНК-анализов показали: украинские особи генетически связаны с крабами, обнаруженными в Италии и США. Это дает ученым возможность лучше отслеживать, как и откуда краб мог попасть в наши воды.

Хотя голубой краб — вид с коммерческим потенциалом, говорить о его массовом распространении или промышленном вылове пока рано. В то же время ученые не исключают такого развития событий в будущем: как это уже было с рапаной или пиленгасом. Поэтому ситуация находится под пристальным контролем.

Напомним, в Черное море вернулся морской дракон. Также мы писали, что в море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы рыба хищник
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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