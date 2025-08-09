Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В лиманах на Одесчине заметили хищные полипы — какая опасность

В лиманах на Одесчине заметили хищные полипы — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 14:40
Актинии в Тузловских лиманах - подводные хищники
Хищные цветы, которые заметили в лиманах в Одесской области. Фото иллюстративное: pixabay

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно увидеть настоящие "подводные цветы" — актинии. Эти коралловые полипы хватают все, что коснется их щупальцев.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Реклама
Читайте также:

Актинии в лиманах в Одесской области

Он рассказал, что актинии — это коралловые полипы с мягким телом, которые в свете солнца напоминают удивительные подводные цветы. В "Тузловских лиманах" они прикрепляются к камням, ракушкам или любой твердой поверхности, образуя целые разноцветные колонии.

"Они по-разному реагируют на добычу: одни глотают все, что попадает на щупальца, другие сразу выплевывают несъедобное. Есть и те, что охотятся на мелких рыбок или фильтруют из воды мелкие частицы пищи", — говорит Иван Русев.

Как выглядят актинии

Некоторые актинии живут в симбиозе с водорослями - они получают питательные вещества от своих "зеленых друзей". При опасности полипы сжимаются в комок и могут оставаться так часами, ожидая безопасного момента.

"Это одни из самых красивых обитателей нашего подводного мира. Их окраска — от нежных пастельных тонов до ярких, почти флуоресцентных оттенков. Они не только украшают лиманы, но и играют важную роль в подводной экосистеме", — добавил эколог.

Напомним, в Черное море вернулся морской дракон. Также мы писали, что в море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте.

Одесса природа Одесская область вода цветы Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации