Актинии в Тузловских лиманах - подводные хищники

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно увидеть настоящие "подводные цветы" — актинии. Эти коралловые полипы хватают все, что коснется их щупальцев.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Актинии в лиманах в Одесской области

Он рассказал, что актинии — это коралловые полипы с мягким телом, которые в свете солнца напоминают удивительные подводные цветы. В "Тузловских лиманах" они прикрепляются к камням, ракушкам или любой твердой поверхности, образуя целые разноцветные колонии.

"Они по-разному реагируют на добычу: одни глотают все, что попадает на щупальца, другие сразу выплевывают несъедобное. Есть и те, что охотятся на мелких рыбок или фильтруют из воды мелкие частицы пищи", — говорит Иван Русев.

Как выглядят актинии

Некоторые актинии живут в симбиозе с водорослями - они получают питательные вещества от своих "зеленых друзей". При опасности полипы сжимаются в комок и могут оставаться так часами, ожидая безопасного момента.

"Это одни из самых красивых обитателей нашего подводного мира. Их окраска — от нежных пастельных тонов до ярких, почти флуоресцентных оттенков. Они не только украшают лиманы, но и играют важную роль в подводной экосистеме", — добавил эколог.

