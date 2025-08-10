Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина теряет побережье — море поглощает леса и пляжи

Одесчина теряет побережье — море поглощает леса и пляжи

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 10:34
Абразия берегов Тузловских лиманов возле Лебедевки
Море подмыло берег в Одесской области. Фото: Иван Русев/Facebook

Берега Тузловских лиманов ежегодно теряют от полуметра земли. Особенно быстро море "съедает" побережье возле Лебедевки и Лебедевского леса. Простых и дешевых способов спасти этот участок нет, а прогноз для курортной зоны неутешительный.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Реклама
Читайте также:
Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 1
Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

Море съедает берега

По его словам, этот процесс называется "абразия", когда волны и обломки камней постепенно разрушают и сносят берега. Для Тузловских лиманов это не новость: большинство их обрывистых берегов ежегодно теряют от 0,5 до 3 метров земли. Там, где есть постоянный водообмен с морем, процесс идет еще быстрее.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 2
Вода добралась до села. Фото: Иван Русев/Facebook

Самая сложная ситуация возле села Лебедевка

Самая сложная ситуация возле села Лебедевка и в Лебедевском лесу, говорит эколог. Здесь обрывы высокие, и ни один из семи вариантов защиты, которые пробовали за последние десятилетия, не дал результата. Море неустанно "съедает" не только берег, но и лесные участки.

"Прогноз для Лебедевки неутешительный — море и в дальнейшем будет забирать землю. Это вопрос времени", — отмечает Русев.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 3
Некоторые дома уже на обрыве. Фото: Иван Русев/Facebook

Для рекреационного городка это означает постепенную потерю ценных пляжей и территорий, которые привлекали туристов.

Одещина втрачає узбережжя — море поглинає ліси й пляжі - фото 4
Море "съедает" и лес. Фото: Иван Русев/Facebook

Напомним, в Одесской области озеро Китай стремительно мелеет, создавая угрозу для сел, зависящих от его воды. Также мы писали, что в Одесской области заметили хищные полипы в море.

Одесса земля Черное море Одесская область Новости Одессы море
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации