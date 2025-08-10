Абразия берегов Тузловских лиманов возле Лебедевки

Море подмыло берег в Одесской области. Фото: Иван Русев/Facebook

Берега Тузловских лиманов ежегодно теряют от полуметра земли. Особенно быстро море "съедает" побережье возле Лебедевки и Лебедевского леса. Простых и дешевых способов спасти этот участок нет, а прогноз для курортной зоны неутешительный.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

Море съедает берега

По его словам, этот процесс называется "абразия", когда волны и обломки камней постепенно разрушают и сносят берега. Для Тузловских лиманов это не новость: большинство их обрывистых берегов ежегодно теряют от 0,5 до 3 метров земли. Там, где есть постоянный водообмен с морем, процесс идет еще быстрее.

Вода добралась до села. Фото: Иван Русев/Facebook

Самая сложная ситуация возле села Лебедевка

Самая сложная ситуация возле села Лебедевка и в Лебедевском лесу, говорит эколог. Здесь обрывы высокие, и ни один из семи вариантов защиты, которые пробовали за последние десятилетия, не дал результата. Море неустанно "съедает" не только берег, но и лесные участки.

"Прогноз для Лебедевки неутешительный — море и в дальнейшем будет забирать землю. Это вопрос времени", — отмечает Русев.

Некоторые дома уже на обрыве. Фото: Иван Русев/Facebook

Для рекреационного городка это означает постепенную потерю ценных пляжей и территорий, которые привлекали туристов.

Море "съедает" и лес. Фото: Иван Русев/Facebook

