Озеро Китай міліє — під загрозою громади Одещини

В Одеській області озеро Китай стрімко міліє, створюючи загрозу для сіл, що залежать від його води. Водойма забезпечує зрошення понад 12 тисяч гектарів землі, наразі ситуація близька до катастрофічної.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Озеро Китай міліє

Там повідомили, що озеро міліє, дно замулюється, у воді стрімко зростає концентрація забруднень. За даними лабораторних досліджень, рівень зважених речовин перевищує норму у понад 700 разів, а кисню — у 20 разів менше за необхідне.

Причинами екологи називають неочищені стоки, сільськогосподарські скиди та природне розкладання рослинності. Через маловоддя зникають джерела питної води, колодязі та свердловини пересихають, а фермери втрачають врожай.

Місцева влада пропонує терміново поповнити водойму, розчистити замулені канали, відремонтувати шлюзи та насосні станції. Також планують підготувати документи для отримання фінансування з резервного фонду, щоб врятувати озеро і забезпечити громади водою.

Від озера залежать вісім сіл

Зазначимо, що озеро є єдиним джерелом для восьми населених пунктів і зрошує понад 12 тисяч гектарів полів. Рівень води стрімко падає, що загрожує зникненням джерел водопостачання, втратою врожаю та занепадом рибного господарства.

