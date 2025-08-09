Відео
Головна Одеса На Одещині стрімко висихає озеро Китай — ситуація катастрофічна

На Одещині стрімко висихає озеро Китай — ситуація катастрофічна

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:20
Озеро Китай міліє — під загрозою громади Одещини
Озеро "Китай" міліє. Фото ілюстративне: Ізмаїльська РДА

В Одеській області озеро Китай стрімко міліє, створюючи загрозу для сіл, що залежать від його води. Водойма забезпечує зрошення понад 12 тисяч гектарів землі, наразі ситуація близька до катастрофічної.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Читайте також:

Озеро Китай міліє

Там повідомили, що озеро міліє, дно замулюється, у воді стрімко зростає концентрація забруднень. За даними лабораторних досліджень, рівень зважених речовин перевищує норму у понад 700 разів, а кисню — у 20 разів менше за необхідне.

Причинами екологи називають неочищені стоки, сільськогосподарські скиди та природне розкладання рослинності. Через маловоддя зникають джерела питної води, колодязі та свердловини пересихають, а фермери втрачають врожай.

Місцева влада пропонує терміново поповнити водойму, розчистити замулені канали, відремонтувати шлюзи та насосні станції. Також планують підготувати документи для отримання фінансування з резервного фонду, щоб врятувати озеро і забезпечити громади водою.

Від озера залежать вісім сіл

Зазначимо, що озеро є єдиним джерелом для восьми населених пунктів і зрошує понад 12 тисяч гектарів полів. Рівень води стрімко падає, що загрожує зникненням джерел водопостачання, втратою врожаю та занепадом рибного господарства.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік без дозволів вирив собі штучне озеро, щоб розводити рибу. Також ми писали, що у селі Лиманка Одеського району масштабна пожежа знищила суху траву, стерню та лісопосадку.

Одеса природа Одеська область Новини Одеси озеро
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
