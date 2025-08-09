Озеро Китай мелеет - под угрозой громады Одесской области

Озеро "Китай" мелеет. Фото иллюстративное: Измаильская РГА

В Одесской области озеро Китай стремительно мелеет, создавая угрозу для сел, зависящих от его воды. Водоем обеспечивает орошение более 12 тысяч гектаров земли, сейчас ситуация близка к катастрофической.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Реклама

Читайте также:

Озеро Китай мелеет

Там сообщили, что озеро мелеет, дно заиливается, в воде стремительно растет концентрация загрязнений. По данным лабораторных исследований, уровень взвешенных веществ превышает норму более чем в 700 раз, а кислорода — в 20 раз меньше необходимого.

Причинами экологи называют неочищенные стоки, сельскохозяйственные сбросы и естественное разложение растительности. Из-за маловодья исчезают источники питьевой воды, колодцы и скважины пересыхают, а фермеры теряют урожай.

Местные власти предлагают срочно пополнить водоем, расчистить заиленные каналы, отремонтировать шлюзы и насосные станции. Также планируют подготовить документы для получения финансирования из резервного фонда, чтобы спасти озеро и обеспечить общины водой.

От озера зависят восемь сел

Отметим, что озеро является единственным источником для восьми населенных пунктов и орошает более 12 тысяч гектаров полей. Уровень воды стремительно падает, что грозит исчезновением источников водоснабжения, потерей урожая и упадком рыбного хозяйства.

Напомним, в Одесской области мужчина без разрешений вырыл себе искусственное озеро, чтобы разводить рыбу. Также мы писали, что в селе Лиманка Одесского района масштабный пожар уничтожил сухую траву, стерню и лесопосадку.