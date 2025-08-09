Озеро Китай мелеет - под угрозой громады Одесской области

На Одесчине высыхает озеро Китай — ситуация катастрофическая
В Одесской области озеро Китай стремительно мелеет, создавая угрозу для сел, зависящих от его воды. Водоем обеспечивает орошение более 12 тысяч гектаров земли, сейчас ситуация близка к катастрофической.
Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.
Озеро Китай мелеет
Там сообщили, что озеро мелеет, дно заиливается, в воде стремительно растет концентрация загрязнений. По данным лабораторных исследований, уровень взвешенных веществ превышает норму более чем в 700 раз, а кислорода — в 20 раз меньше необходимого.
Причинами экологи называют неочищенные стоки, сельскохозяйственные сбросы и естественное разложение растительности. Из-за маловодья исчезают источники питьевой воды, колодцы и скважины пересыхают, а фермеры теряют урожай.
Местные власти предлагают срочно пополнить водоем, расчистить заиленные каналы, отремонтировать шлюзы и насосные станции. Также планируют подготовить документы для получения финансирования из резервного фонда, чтобы спасти озеро и обеспечить общины водой.
От озера зависят восемь сел
Отметим, что озеро является единственным источником для восьми населенных пунктов и орошает более 12 тысяч гектаров полей. Уровень воды стремительно падает, что грозит исчезновением источников водоснабжения, потерей урожая и упадком рыбного хозяйства.
