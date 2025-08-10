Відео
Головна Одеса На Одещині троє людей підірвались на морській міні — подробиці

На Одещині троє людей підірвались на морській міні — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 13:17
На Одещині троє людей загинули, підірвавшись у морі
Поліцейські на місці підриву людей на міні. Фото ілюстративне: Нацполіція

На узбережжі Одещини під час купання прогриміли два вибухи. Загинули троє відпочивальників — жінка та двоє чоловіків. Військові та поліція вкотре нагадують: відвідувати можна лише офіційно відкриті й перевірені пляжі.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:
На Одещині троє людей підірвались на морській міні — подробиці - фото 1
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Люди підірвалися на міні

За їхніми даними, у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району група відпочивальників пішла купатися у забороненій зоні. Через кілька прогриміли вибухи.

Правоохоронці попередньо встановили, що під час купання спрацювали вибухонебезпечні предмети, через що, загинуло троє людей — жінка та двоє чоловіків. Їхні особи поки встановлюють.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники. Фахівці встановлюють обставини трагедії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

На яких пляжах безпечно купатися

Водночас в ОТУ "Одеса" у зв'язку з трагедією нагадують, що в регіоні офіційно відкрито 32 зони для безпечного купання: 30 в Одесі, ще по одній у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Всі вони перевірені на наявність мінної небезпеки та обладнані укриттями.

Нагадаємо, що одеська Затока під забороною, там купатися суворо заборонено через викид водою мін на узбережжя. Також ми писали, що береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі. Особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. 

Одеса вибух пляж Одеська область Новини Одеси міна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
