На Одещині врятували Червонокнижного птаха, рожевого пелікана - яким чином

Рожевий пелікан у небі. Фото: Пернаті друзі

Екологічні інспектори на Одещині виявили рідкісного птаха — червонокнижного рожевого пелікана. При огляді пернатого виявилося, що у нього перебите крило, тому фахівцям довелося його рятувати.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

Врятований птах

Екологи врятували пелікана рожевого — рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України. Інспектори знайшли його з пошкодженим крилом поблизу села Бурлача Балка Одеського району.

Фахівці негайно передали постраждалого пелікана до Одеського зоопарку для надання допомоги. Якщо птах зможе одужати, його планують повернути у природне середовище.

Пелікан у воді. Фото: Пернаті друзі

Що відомо про рожевих пеліканів

Гніздовий ареал рожевих пеліканів за останні десятиліття значно скоротився, особливо в Європі. Зараз рожевий пелікан поширений в Південно-Східній Європі (дельта Дунаю), Південно-Східній Азії та у Екваторіальній Африці.

Гніздяться вони у румунській частині дельти Дунаю поряд з Україною, у Чорноморському заповіднику та на Лебединих островах в Криму. Живуть як на прісних, так і на солонуватих водоймах. Харчуються виключно рибою. Для полювання ці пернаті обирають мілководні ділянки.

