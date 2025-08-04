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Главная Одесса Вымирающий ровесник динозавров — где встречается на Одесчине

Вымирающий ровесник динозавров — где встречается на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 18:55
На Одещині помітили вимираючого ровесника динозаврів - європейську болотну черепаху
Европейская болотная черепаха. Фото: tetra.net

В Одесской области заметили редкую европейскую болотную черепаху. Сейчас она находится на грани исчезновения, а ее родственники существовали на планете еще во времена динозавров.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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На северо-западной окраине поселка Ширяево, возле пруда, экологи наткнулись на европейскую болотную черепаху. Сегодня этот вид оказался на грани исчезновения. Поэтому он занесен в Красный список Международного союза охраны природы, Европейский красный список, и охраняется Бернской конвенцией.

"Если вам повезет увидеть болотную черепаху — не берите ее в руки, не тащите домой, не кормите "со стола". Просто сохраните эту встречу в фото и памяти. Как сделали мы",— говорится в сообщении экологов.

Рідкісний ровесник динозаврів - де зустрічається на Одещині - фото 1
Редкая черепаха. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Ровесник динозавров

Предки европейской болотной черепахи появились еще 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру. Однако из 26 семейств этого вида по сей день дожили только 12.

В Одесской области эта черепаха еще выживает в водах Кодымы, Тилигула, Куяльника, в реке Чичиклея, прудах и пойменных болотах. Основные угрозы для нее составляют высыхание мелких водоемов и их уничтожение людьми, а также изменение русел рек.

Напомним, недавно мы писали об удивительной птице, которую заметили в Одесской области. А также о выживании птенцов редкой утки.

Одесса животные природа Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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