На Одещині помітили вимираючого ровесника динозаврів - європейську болотну черепаху

Європейська болотяна черепаха. Фото: tetra.net

На Одещині помітили рідкісну європейську болотяну черепаху. Наразі вона перебуває на межі зникнення, а її родичі існували на планеті ще за часів динозаврів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Рідкісна черепашка

На північно-західній околиці селища Ширяєве, біля ставу, екологи натрапили на європейську болотяну черепаху. Сьогодні цей вид опинився на межі зникнення. Тому він занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку, та охороняється Бернською конвенцією.

"Якщо вам пощастить побачити болотяну черепаху — не беріть її до рук, не тягніть додому, не годуйте "зі столу". Просто збережіть цю зустріч у фото й пам’яті. Як зробили ми",— йдеться у повідомленні екологів.

Рідкісна черепаха. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Ровесник динозаврів

Пращури європейської болотяної черепахи з’явилися ще 200 мільйонів років тому в мезозойську еру. Однак із 26 родин цього виду донині дожили лише 12.

На Одещині ця черепаха ще виживає у водах Кодими, Тілігула, Куяльника, у річці Чичіклєя, ставках та заплавних болотах. Основні загрози для неї становлять висихання дрібних водойм та їх знищення людьми, а також зміна русел річок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дивовижного птаха, якого помітили на Одещині. А також про виживання пташенят рідкісної качки.