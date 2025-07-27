В Одесской области заметили необычную птицу - сиворакшу

Сизоворонка на ветке. Фото иллюстративное: Brunamaia

В Одесской области заметили необычную птицу — сизоворонку, которую называют символом надежды. Сегодня это яркий пернатый находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщают работники Нижнеднестровского Национального парка.

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Необычная птица

Работники Нижнеднестровского Национального парка в Одесской области заметили в заповедной зоне необычную птицу — сизоворонку. К сожалению, сейчас она на грани исчезновения, поэтому охраняется Красной книгой Украины, Бернской и Боннской конвенциями, и Директивами ЕС.

Из-за вырубки старых деревьев и застройки берегов, где гнездятся сизоворонки, инсектицидов и изменения ландшафта эти птицы остаются без дома и пищи.

Сизоворонка возле Днестра. Фото: Нижнеднестровский Нацпарк

Что известно о Сиворакше

Сизоворонка распространена в степной, лесостепной и юге лесной полосы Евразии от Пиренейского полуострова на востоке до долины Верхней Оби, Западного Алтая, Пакистана, а также северо-запада Африки. В ее рационе преобладают крупные насекомые: жуки, кузнечики, сверчки и саранча. Также они поедают дождевых червей, небольших ящериц, грызунов и лягушек. Осенью к рациону добавляются ягоды.

Зимует в Восточной Африке. Охотно селится на вырубках и пожарищах. До 1970-х годов гнездилась по всей Украине, но сегодня этот вид стал немногочисленным и исчез в большинстве районов Полесья и Лесостепи.

Напомним, недавно мы писали о птенцах редкой утки в Одесской области. А также о том, как российские обстрелы влияют на пернатых.