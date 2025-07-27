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Главная Одесса На Одесчине раздаются взрывы — что известно

На Одесчине раздаются взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 13:04
В Одесской области раздаются взрывы и слышна работа ПВО
Дым в небе. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Только что в Одесской области были слышны взрывы и выстрелы сил ПВО. Сообщают о применении ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Примерно в 12:35 объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о шахедах, из акватории Черного моря, которые летят курсом на Одесскую область. Городской голова Геннадий Труханов призвал жителей Одессы покинуть прибрежную зону. Сейчас лучше оставаться в укрытиях — работают силы ПВО.

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Предупреждение Геннадия Труханова. Фото: скриншот поста мэра Одессы

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону 15-35. Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о последствиях очередного обстрела Одессы. А также об убытках от атак на наш город.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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