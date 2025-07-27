На одещині лунають вибухи та чутно роботу ППО

Дим у небі. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Щойно на Одещині було чутно вибухи та постріли сил ППО. Повідомляють про застосування ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Вибух на Одещині: що відомо

Приблизно о 12:35 оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про шахеди, з акваторії Чорного моря, які летять курсом на Одещину. Міський голова Геннадій Труханов закликав мешканців Одеси покинути прибрежну зону. Наразі краще залишатися в укриттях — працюють сили ППО.

Попередження Геннадія Труханова. Фото: скріншот посту мера Одеси

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером 15-35. Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки чергового обстрілу Одеси. А також про збитки від атак на наше місто.