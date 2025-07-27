На Одещині з'явився дивовижний птах — що про нього відомо
На Одещині помітили незвичайного птаха — сиворакшу, якого називають символом надії. Сьогодні це яскравий пернатий знаходиться на межі зникнення та занесений до Червоної книги України.
Про це повідомляють працівники Нижньодністровського Національного парку.
Незвичайний птах
Працівники Нижньодністровського Національного парку на Одещині помілтили у зповітній зоні незвичайного птаха — Сиворакшу. На жаль, зараз він на межі зникнення, тому охороняється Червоною книгою України, Бернською та Боннською конвенціями, Директивами ЄС.
Через вирубку старих дерев та забудову берегів, де гніздяться сиворакші, інсектициди та зміну ландшафту ці птахи лишаються без дому і їжі.
Що відомо про Сиворакшу
Сиворакша поширена в степовій, лісостеповій та півдні лісової смуги Євразії від Піренейського півострова на сході до долини Верхньої Обі, Західного Алтаю, Пакистану, а також північого заходу Африки. В її раціоні переважають крупні комахи: жуки, коники, цвіркуни та сарана. Також поїдають дощових червів, невеликих ящірок, гризунів і жаб. Восени до раціону додаються ягоди.
Зимує в Східній Африці. Охоче селиться на вирубках і згарищах. До 1970-х років гніздилась по всій Україні, але на сьогодні цей вид став нечисленним і зник у більшості районів Полісся та Лісостепу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пташенят рідкісної качки на Одещині. А також про те, як російські обстріли впливають на пернатих.
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