Сиворакша на гілці. Фото ілюстративне: Brunamaia

На Одещині помітили незвичайного птаха — сиворакшу, якого називають символом надії. Сьогодні це яскравий пернатий знаходиться на межі зникнення та занесений до Червоної книги України.

Про це повідомляють працівники Нижньодністровського Національного парку.

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Незвичайний птах

Працівники Нижньодністровського Національного парку на Одещині помілтили у зповітній зоні незвичайного птаха — Сиворакшу. На жаль, зараз він на межі зникнення, тому охороняється Червоною книгою України, Бернською та Боннською конвенціями, Директивами ЄС.

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Через вирубку старих дерев та забудову берегів, де гніздяться сиворакші, інсектициди та зміну ландшафту ці птахи лишаються без дому і їжі.

Сиворакша біля Дністра. Фото: Нижньодністровський Нацпарк

Що відомо про Сиворакшу

Сиворакша поширена в степовій, лісостеповій та півдні лісової смуги Євразії від Піренейського півострова на сході до долини Верхньої Обі, Західного Алтаю, Пакистану, а також північого заходу Африки. В її раціоні переважають крупні комахи: жуки, коники, цвіркуни та сарана. Також поїдають дощових червів, невеликих ящірок, гризунів і жаб. Восени до раціону додаються ягоди.

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Зимує в Східній Африці. Охоче селиться на вирубках і згарищах. До 1970-х років гніздилась по всій Україні, але на сьогодні цей вид став нечисленним і зник у більшості районів Полісся та Лісостепу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пташенят рідкісної качки на Одещині. А також про те, як російські обстріли впливають на пернатих.