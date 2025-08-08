Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный с поддельными правами — как наказал суд на Одесчине

Военный с поддельными правами — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 01:33
Военный из Одесской области ездил с поддельными правами
Молоток судьи. Фото иллюстративное: portal.lviv

Военный ВСУ ездил по Одесской области с поддельными водительскими правами. Однако его поймали с поличным правоохранители, открыли дело и направили его в Кодымский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Командир мотопехотного отделения подделал водительские удостоверения категорий В и С и ездил с ними на своем ДЭО Ланос. Однако двигаясь по автодороге Т 1611 сообщением Кодыма-Балта мужчину остановили полицейские. Правоохранители разоблачили его на подделке документа и открыли дело.

Что решит суд

Фигуранта признали виновным по части 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документа и его использование). Он должен заплатить 10 тысяч 200 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем, который совершил кражу со взломом.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации