Военный из Одесской области ездил с поддельными правами

Военный ВСУ ездил по Одесской области с поддельными водительскими правами. Однако его поймали с поличным правоохранители, открыли дело и направили его в Кодымский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Командир мотопехотного отделения подделал водительские удостоверения категорий В и С и ездил с ними на своем ДЭО Ланос. Однако двигаясь по автодороге Т 1611 сообщением Кодыма-Балта мужчину остановили полицейские. Правоохранители разоблачили его на подделке документа и открыли дело.

Что решит суд

Фигуранта признали виновным по части 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документа и его использование). Он должен заплатить 10 тысяч 200 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем, который совершил кражу со взломом.