Военный из Одесской области ездил с поддельными правами

Военный с поддельными правами — как наказал суд на Одесчине
Военный ВСУ ездил по Одесской области с поддельными водительскими правами. Однако его поймали с поличным правоохранители, открыли дело и направили его в Кодымский райсуд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Командир мотопехотного отделения подделал водительские удостоверения категорий В и С и ездил с ними на своем ДЭО Ланос. Однако двигаясь по автодороге Т 1611 сообщением Кодыма-Балта мужчину остановили полицейские. Правоохранители разоблачили его на подделке документа и открыли дело.
Что решит суд
Фигуранта признали виновным по части 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документа и его использование). Он должен заплатить 10 тысяч 200 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем, который совершил кражу со взломом.
Читайте Новини.LIVE!