Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещину намагалися завести 350 тонн пального — як саме

На Одещину намагалися завести 350 тонн пального — як саме

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 18:15
Румунський капітан приховав 350 т. дизельного палива - яким чином
Перевірка судна. Фото: Державне бюро розслідувань

Капітан іноземного судна намагався ввезти в Україну 350 тонн незадекларованого дизельного палива. Однак на цьому його викрили одеські митники, мореплавцю тепер загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Капітан румунського танкера мав намір приховати від митного контролю та незаконно ввезти в Україну дизельне паливо. Після прибуття до Ізмаїльського морського торговельного порту до оформлення фігурантом було подано документи щодо 2150 тонн продукту.

Однак під час проведення комісійного огляду судна було виявлено ще один пакет документів, відповідно до яких з Румунії в Україну ввозилося 2500 т пального. Саме таку кількість дизпалива підтвердили заміри, проведені митниками.

Румунський капітан приховав сотні тонн палива — яким чином - фото 1
Судно із паливом. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Дії фігуранта підпадають під за статтю 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителів Одещини, які намагалися провезти інструменти для зброї у багажнику. А також про спробу вивезти унікальні старовинні буси.

Одеса ДБР Румунія Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації