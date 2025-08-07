Румунський капітан приховав 350 т. дизельного палива - яким чином

Перевірка судна. Фото: Державне бюро розслідувань

Капітан іноземного судна намагався ввезти в Україну 350 тонн незадекларованого дизельного палива. Однак на цьому його викрили одеські митники, мореплавцю тепер загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

Капітан румунського танкера мав намір приховати від митного контролю та незаконно ввезти в Україну дизельне паливо. Після прибуття до Ізмаїльського морського торговельного порту до оформлення фігурантом було подано документи щодо 2150 тонн продукту.

Однак під час проведення комісійного огляду судна було виявлено ще один пакет документів, відповідно до яких з Румунії в Україну ввозилося 2500 т пального. Саме таку кількість дизпалива підтвердили заміри, проведені митниками.

Судно із паливом. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Дії фігуранта підпадають під за статтю 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

