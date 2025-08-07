Румынский капитан скрыл 350 т. дизельного топлива - каким образом

Проверка судна. Фото: Государственное бюро расследований

Капитан иностранного судна пытался ввезти в Украину 350 тонн незадекларированного дизельного топлива. Однако на этом его разоблачили одесские таможенники, мореплавателю теперь грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Подробности дела

Капитан румынского танкера намеревался скрыть от таможенного контроля и незаконно ввезти в Украину дизельное топливо. По прибытии в Измаильский морской торговый порт к оформлению фигурантом были поданы документы на 2150 тонн продукта.

Однако во время проведения комиссионного осмотра судна был обнаружен еще один пакет документов, согласно которым из Румынии в Украину ввозилось 2500 т горючего. Именно такое количество дизтоплива подтвердили замеры, проведенные таможенниками.

Судно с топливом. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Действия фигуранта подпадают под статью 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Ему грозит от 3 до 6 лет заключения.

