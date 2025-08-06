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Главная Одесса Инструменты для оружия в багажнике — задержали жителей Одесчины

Инструменты для оружия в багажнике — задержали жителей Одесчины

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:14
Жители Одесской области ехали в Молдову с инструментами для оружия - каким образом
Конфискованные вещи. Фото: Таможня Молдовы

Жители Одесской области пытались незаконно вывезти в Молдову инструменты для обслуживания огнестрельного оружия. Во время таможенного досмотра мужчины пытались скрыть запрещенное оборудование, однако пограничники все равно их разоблачили.

Об этом сообщает Таможня Республики Молдова.

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Проверка на границе

Таможенники Паланки остановили для осмотра автомобиль Hyundai H-1, который ехал из Украины. Как водитель, так и двое пассажиров сообщили, что не перевозят товары, которые подлежат декларированию при пересечении границы.

Однако пограничники все равно назначили детальную проверку транспортного средства и личного багажа. В результате было обнаружено две пластиковые коробки, внутри которых находилось специализированное оборудование и инструменты для обслуживания огнестрельного оружия.

"Товар был задержан для конфискации, дело рассматривается в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении таможенников Молдовы.

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Сообщение таможни. Фото: скриншот сообщения таможни Молдовы
В Молдову с инструментами для оружия — поездка жителей Одесчины - фото 2
Изъятые инструменты. Фото: Таможня Молдовы
В Молдову с инструментами для оружия — поездка жителей Одесчины - фото 3
Конфискованное оборудование. Фото: Таможня Молдовы

Какое наказание грозит

Согласно действующему законодательству Республики Молдова, все оборудование будет изъято. А перевозчиков могут депортировать и выдать запрет на въезд в страну сроком на 5 лет.

Напомним, недавно мы писали о плане побега жителя Одесской области в Молдову. А также о попытке вывезти уникальные старинные бусы.

Одесса Молдова оружие Новости Одессы таможня
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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