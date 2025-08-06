Жители Одесской области ехали в Молдову с инструментами для оружия - каким образом

Инструменты для оружия в багажнике — задержали жителей Одесчины
Жители Одесской области пытались незаконно вывезти в Молдову инструменты для обслуживания огнестрельного оружия. Во время таможенного досмотра мужчины пытались скрыть запрещенное оборудование, однако пограничники все равно их разоблачили.
Об этом сообщает Таможня Республики Молдова.
Проверка на границе
Таможенники Паланки остановили для осмотра автомобиль Hyundai H-1, который ехал из Украины. Как водитель, так и двое пассажиров сообщили, что не перевозят товары, которые подлежат декларированию при пересечении границы.
Однако пограничники все равно назначили детальную проверку транспортного средства и личного багажа. В результате было обнаружено две пластиковые коробки, внутри которых находилось специализированное оборудование и инструменты для обслуживания огнестрельного оружия.
"Товар был задержан для конфискации, дело рассматривается в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении таможенников Молдовы.
Какое наказание грозит
Согласно действующему законодательству Республики Молдова, все оборудование будет изъято. А перевозчиков могут депортировать и выдать запрет на въезд в страну сроком на 5 лет.
Напомним, недавно мы писали о плане побега жителя Одесской области в Молдову. А также о попытке вывезти уникальные старинные бусы.
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