Жителі Одещини їхали до Молдови з інструментами для зброї - яким чином

Конфісковані речі. Фото: Митниця Молдови

Мешканці Одещини намагалися незаконно вивезти до Молдови інструменти для обслуговування вогнепальної зброї. Під час митного огляду чоловіка намагалися приховати заборонене обладнання, однак прикордонники все одно їх викрили.

Про це повідомляє Митниця Республіки Молдова.

Реклама

Читайте також:

Перевірка на кордоні

Митники Паланки зупинили для огляду автомобіль Hyundai H-1, що їхав з України. Як водій, так і двоє пасажирів повідомили, що не перевозять товари, які підлягають декларуванню під час перетину кордону.

Однак прикордонники все одно призначили детальну перевірку транспортного засобу та особистого багажу. В результаті було виявлено дві пластикові коробки, всередині яких знаходилося спеціалізоване обладнання та інструменти для обслуговування вогнепальної зброї.

"Товар було затримано для конфіскації, справа розглядається відповідно до чинного законодавства", — йдеться у повідомленні митників Молдови.

Повідомлення митниці. Фото: скриншот повідомлення митниці Молдови

Вилучені інструменти. Фото: Митниця Молдови

Конфісковане обладнання. Фото: Митниця Молдови

Яке покарання загрожує

Згідно з чинним законодавством Республіки Молдова, усе обладнання буде вилучене. А перевізників можуть депортувати та видати заборону на в'їзд до країни строком на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про план втечі мешканця Одещини до Молдови. А також про спробу вивезти унікальні старовинні буси.