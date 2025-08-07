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Головна Одеса Військовий на Одещині здійснив крадіжку зі зламом — як покарали

Військовий на Одещині здійснив крадіжку зі зламом — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 01:33
Військовий ЗСУ на Одещині здійснив крадіжку - який вирок суду
Чорноморський суд. Фото ілюстративне: Чорноморський міськсуд Одещини

Військовий на Одещині проник у чуже домоволодіння та викрав мультиварку і принтер. Службовця викрили на злочині та відкрили кримінальну справу, яку розглядали в Чорноморському суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий ЗСУ, що мешкає у Чорноморську, зламав вхідні двері чужого будинку і викрав мультиварку марки "Delimano KF-R50" та термінальний принтер марки "Xprinter XP-N160II USB+Wifi". Загалом потерпілому було нанесено шкоди на 4012 гривень. Службовця на цьому викрили та відкрили кримінальне провадження. Під час судового процесу фігурант повністю відшкодував завдані збитки

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 185 КК України (кражідка в умовах воєнного стану). Суд звільнив його від 5 років позбавлення волі за цією статею з дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав чоловіка на Одещині. А також про службовця ЗСУ, який вкрав авто.

Одеса крадіжка Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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