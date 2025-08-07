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Главная Одесса Военный на Одесчине совершил кражу со взломом — как наказали

Военный на Одесчине совершил кражу со взломом — как наказали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 01:33
Военный ВСУ в Одесской области совершил кражу - какой приговор суда
Черноморский суд. Фото иллюстративное: Черноморский горсуд Одесской области

Военный в Одесской области проник в чужое домовладение и похитил мультиварку и принтер. Служащего уличили в преступлении и открыли уголовное дело, которое рассматривали в Черноморском суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный ВСУ, проживающий в Черноморске, взломал входную дверь чужого дома и похитил мультиварку марки "Delimano KF-R50", а также терминальный принтер марки "Xprinter XP-N160II USB+Wifi". В целом потерпевшему был нанесен ущерб на 4012 гривен. Служащего на этом разоблачили и открыли уголовное производство. Во время судебного процесса фигурант полностью возместил причиненные убытки.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража в условиях военного положения). Суд освободил его от 5 лет лишения свободы по этой статье с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем ВСУ, который украл авто.

Одесса кража Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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