Военный ВСУ в Одесской области совершил кражу - какой приговор суда

Военный на Одесчине совершил кражу со взломом — как наказали
Военный в Одесской области проник в чужое домовладение и похитил мультиварку и принтер. Служащего уличили в преступлении и открыли уголовное дело, которое рассматривали в Черноморском суде.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный ВСУ, проживающий в Черноморске, взломал входную дверь чужого дома и похитил мультиварку марки "Delimano KF-R50", а также терминальный принтер марки "Xprinter XP-N160II USB+Wifi". В целом потерпевшему был нанесен ущерб на 4012 гривен. Служащего на этом разоблачили и открыли уголовное производство. Во время судебного процесса фигурант полностью возместил причиненные убытки.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража в условиях военного положения). Суд освободил его от 5 лет лишения свободы по этой статье с двухлетним испытательным сроком.
Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем ВСУ, который украл авто.
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