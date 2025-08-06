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Головна Одеса На Одещині чоловік ледь не спалив дома людей — яким чином

На Одещині чоловік ледь не спалив дома людей — яким чином

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:38
Житель Одещини ледь не спалив будинки сусідів під час прибирання сухостою
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Житель Одещини вирішив прибрати сухостій біля житлової забудови. Для цього він підпалив рослинність, через що зайнялася масштабна пожежа — в результаті вогонь ледь не знищив будинки людей.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Одещини.

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Прибирання пожежею

В місті Подільськ сталося загоряння сухої трави. Через погодні умови вогонь швидко поширювався і майже перекинувся на житловий сектор. Рятувальники ледве встигли загасити полум'я до того, як зайнялися будинки місцевих мешканців.

Як з'ясувалося, причиною загоряння став місцевий чоловік, який вирішив прибрати сухостій поблизу житлової забудови шляхом підпалу.

"І як ви думаєте? Хто ж винуватець? Не спека і не погодні умови, а безвідповідальний громадянин. Не думаючи ані про можливі наслідки, ані про людей, чиї оселі були за кілька метрів від полум’я — він просто "прибирав" — спалюючи сухостій!",— йдеться у повідомленні рятувальників.

На чоловіка склали адмінпротокол, він має сплатити 3060 гривень штрафу.

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Підпалювачу виписують штраф. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жахливу та нищівну пожежу у ЖК "7небо". А також про те, яким чином рятували собак та людей з палаючою багатоповерхівки.

Одеса ДСНС Одеська область пожежна небезпека Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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