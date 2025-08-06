В Одесской области участились случаи укусов диких животных - каким образом и чем это опасно

На Одесчине количество больных бешенством растет — причины
В Одесской области ощутимо участились случаи нападений животных на людей, что создает опасность распространения бешенства и многих других болезней. Только в течение прошлой недели к врачам из-за укусов обратились более сотни жителей региона.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Укусы животных
Только за прошедшее 7 дней в Одесской области было покусано 114 человек, а неделей ранее было зафиксировано еще 117 случаев нападения животных. Медики констатируют, через укус можно заразиться опасными болезнями среди которых и бешенство. Оно фиксируется как у диких, так и у домашних четвероногих. Всего с начала года лабораторно уже подтверждено 217 случаев этой болезни у животных. Из них 208 — среди диких (лисы, шакалы), еще 9 — среди домашних (кошки и собаки).
Отмечается, что случаи бешенства регистрировались на всех административных территориях области:
- Подольский район — 57,
- Березовский — 47,
- Болградский — 33,
- Измаильский — 31,
- Б-Днестровский — 28,
- Раздельнянский — 20
- Одесский — 1
Что делать при укусе животного
В случае укуса домашним или диким животным необходимо предпринять следующие меры предосторожности:
- запомнить вид животного;
- провести осмотр пострадавшего;
- вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи или обратиться в медучреждение;
- если рана без кровотечения — промыть ее мыльным раствором и наложить чистую, стерильную повязку;
- если рана сильно кровоточит — остановить кровь и наложить на рану чистую, стерильную повязку;
- обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда бригады скорой помощи;
- при ухудшении состояния пострадавшего повторно позвонить диспетчеру экстренной медицинской помощи.
Напомним, недавно мы писали о том, каким образом возле Одессы появились ядовитые каракурты. А также о том, как уберечься от бешенства.
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