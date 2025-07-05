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Главная Одесса Вблизи Одессы активизировались ядовитые каракурты — что известно

Вблизи Одессы активизировались ядовитые каракурты — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:00
Каракурт в Одесской области — что делать при укусе
Опасный паук. Фото иллюстративное: freepik

В летний период на юге Украины, в частности в Одесской области, возрастает опасность укуса ядовитого каракурта. Самыми активными они становятся с конца июля по сентябрь. Один случай укуса уже зафиксирован в Одесской области, пауков видели и вблизи Одессы.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Сообщение центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот из Facebook

Опасные пауки в Одесской области

На юге Украины, особенно в Одесской области, летом возрастает риск встречи с ядовитыми пауками — каракуртами. Наибольшая опасность приходится на период с конца июля по сентябрь. В 2024 году в Болградском районе уже зафиксировали первый случай укуса. Пауков замечают и в других районах, в частности в окрестностях Одессы.

Наибольшую угрозу для человека представляет взрослая самка каракурта. Она имеет черное бархатистое тело с шарообразным брюшком до 2 см. Самцы меньше, с красными пятнами, но безопасны — не могут прокусить кожу.

Чем опасен укус каракурта

Укус каракурта вызывает острую реакцию организма: сильную боль, слабость, судороги, жар, лихорадку. После этого состояние человека быстро ухудшается, поэтому нужно немедленно обратиться к врачу.

Как действовать, когда укусил паук

Один из первых шагов после укуса — приложить к месту зажженную спичку. Яд каракурта частично разрушается под воздействием высокой температуры. Поэтому советуют всегда иметь спички под рукой, особенно на огороде или в поле.

Чтобы уменьшить риски:

  • работайте на участках в плотных перчатках и закрытой обуви;
  • не оставляйте обувь на улице;
  • проверяйте территорию на наличие пауков и коконов, уничтожайте их вместе с сухой травой.

Напомним, Николаевщина попала в тройку регионов Украины с наибольшими объемами опасных отходов за прошлый год. Также мы писали, что в Одессе взорвался автомобиль, Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как попытку теракта.

Одесса пауки Одесская область Новости Одессы опасность укус
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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