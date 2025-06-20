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Головна Одеса На Одещині активізувалися небезпечні павуки — як вберегтися

На Одещині активізувалися небезпечні павуки — як вберегтися

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Дата публікації: 20 червня 2025 19:07
На Одещині активізувалися небезпечні павуки - як вберегтися та що робити при укусі
Павук аргіопа. Фото: Грицівська селищна рада
Ключові моменти Небезпека від павуків Що робити якщо укусив павук

На Одещині активізувалися небезпечні отруйні арахніди, серед яких каракурти, тарантули, жовті павуки Сак, аргіопи, бурі відлюдники, чорні ерезуси та інші. Випадки їхніх укусів також були зафіксовані у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та у Дніпропетровській областях України.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контлю та профілактики хвороб.

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Небезпека від павуків

Павуки, які останнім часом активізувалися на Півдні України, мають отруйні залози у щелепах. Тому їхні укуси можуть викликати нестерпний  головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, та тремтіння кінцівок. Фахівці пов'язують появу рідкісних для наших широт арахнідів із відчутним потеплінням клімату.

Павуки - фото 1
Павук каракурт. Фото: Дніпропетровський обласний ЦКПХ
Павуки - фото 2
Павук-Відлюдник. Фото: Дніпропетровський обласний ЦКПХ
Павуки - фото 3
Павук-краб. Фото: Дніпропетровський обласний ЦКПХ

Що робити якщо укусив павук

Перебуваючи на природі, необхідно бути дуже пильним. Запобіжними заходами щодо недопущення покусів  отруйних павуків є:

  • підвищена  увага при роботі на присадибних ділянках, городах, на відпочинку;
  •  само — та взаємоогляди.

Треба пам’ятати, що  покуси  цих отруйних павуків дуже небезпечні. Тому якщо така неприємність все ж таки сталася, дотримуйтеся наступних інструкцій:

  • не панікуйте;
  • пийте багато води;
  • прийміть антигістамінний препарат;
  • терміново зверніться до сімейного лікаря  для своєчасного призначення симптоматичного лікування;
  • не займайтеся самолікуванням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про активізацію кліщів на Одещині та як від них вберегтися. А також про масове поширення сказу в нашому регіоні.

Одеса павуки Одеська область Новини Одеси укус
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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