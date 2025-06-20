В Одесской области активизировались опасные пауки - как уберечься и что делать при укусе

На Одесчине активизировались опасные пауки — как уберечься
В Одесской области активизировались опасные ядовитые арахниды, среди которых каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, аргиопы, бурые отшельники, черные эрезусы и многие другие. Случаи их укусов также были зафиксированы в Николаевской, Херсонской, Запорожской и в Днепропетровской областях Украины.
Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.
Опасность от пауков
Пауки, которые в последнее время активизировались на Юге Украины, имеют ядовитые железы в челюстях. Поэтому их укусы могут вызвать невыносимую головную боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы, и дрожь конечностей. Специалисты связывают появление редких для наших широт арахнидов с ощутимым потеплением климата.
Что делать, если укусил паук
Находясь на природе, необходимо быть очень бдительным. Мерами предосторожности по недопущению укусов ядовитых пауков являются:
- повышенное внимание при работе на приусадебных участках, огородах, на отдыхе;
- само- и взаимоосмотры.
Надо помнить, что покусы этих ядовитых пауков очень опасны. Поэтому если такая неприятность все же произошла, придерживайтесь следующих инструкций:
- не паникуйте;
- пейте много воды;
- примите антигистаминный препарат;
- срочно обратитесь к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения;
- не занимайтесь самолечением.
Напомним, недавно мы писали об активизации клещей в Одесской области и как от них уберечься. А также о массовом распространении бешенства в нашем регионе.
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