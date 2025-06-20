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Главная Одесса На Одесчине активизировались опасные пауки — как уберечься

На Одесчине активизировались опасные пауки — как уберечься

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Дата публикации 20 июня 2025 19:07
В Одесской области активизировались опасные пауки - как уберечься и что делать при укусе
Паук аргиопа. Фото: Грицевский поселковый совет
Ключові моменти Опасность от пауков Что делать, если укусил паук

В Одесской области активизировались опасные ядовитые арахниды, среди которых каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, аргиопы, бурые отшельники, черные эрезусы и многие другие. Случаи их укусов также были зафиксированы в Николаевской, Херсонской, Запорожской и в Днепропетровской областях Украины.

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Опасность от пауков

Пауки, которые в последнее время активизировались на Юге Украины, имеют ядовитые железы в челюстях. Поэтому их укусы могут вызвать невыносимую головную боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы, и дрожь конечностей. Специалисты связывают появление редких для наших широт арахнидов с ощутимым потеплением климата.

Павуки - фото 1
Паук каракурт. Фото: Днепропетровский областной ЦКПБ
Павуки - фото 2
Паук-отшельник. Фото: Днепропетровский областной ЦКПБ
Павуки - фото 3
Паук-краб. Фото: Днепропетровский областной ЦКПБ

Что делать, если укусил паук

Находясь на природе, необходимо быть очень бдительным. Мерами предосторожности по недопущению укусов ядовитых пауков являются:

  • повышенное внимание при работе на приусадебных участках, огородах, на отдыхе;
  • само- и взаимоосмотры.

Надо помнить, что покусы этих ядовитых пауков очень опасны. Поэтому если такая неприятность все же произошла, придерживайтесь следующих инструкций:

  • не паникуйте;
  • пейте много воды;
  • примите антигистаминный препарат;
  • срочно обратитесь к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения;
  • не занимайтесь самолечением.

Напомним, недавно мы писали об активизации клещей в Одесской области и как от них уберечься. А также о массовом распространении бешенства в нашем регионе.

Одесса пауки Одесская область Новости Одессы укус
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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