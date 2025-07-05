Каракурт в Одеській області — що робити при укусі

Небезпечний павук. Фото ілюстративне: freepik

У літній період на півдні України, зокрема в Одеській області, зростає небезпека укусу отруйного каракурта. Найактивнішими вони стають із кінця липня по вересень. Один випадок укусу вже зафіксовано на Одещині, павуків бачили й поблизу Одеси.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Допис центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот з Facebook

Небезпечні павуки на Одещині

На півдні України, особливо в Одеській області, влітку зростає ризик зустрічі з отруйними павуками — каракуртами. Найбільша небезпека припадає на період з кінця липня до вересня. У 2024 році в Болградському районі вже зафіксували перший випадок укусу. Павуків помічають і в інших районах, зокрема на околицях Одеси.

Найбільшу загрозу для людини становить доросла самиця каракурта. Вона має чорне бархатисте тіло з кулястим черевцем до 2 см. Самці менші, з червоними плямами, але безпечні — не можуть прокусити шкіру.

Чим небезпечний укус каракурта

Укус каракурта викликає гостру реакцію організму: сильний біль, слабкість, судоми, жар, лихоманку. Після цього стан людини швидко погіршується, тому потрібно негайно звернутись до лікаря.

Як діяти, коли укусив павук

Один із перших кроків після укусу — прикласти до місця запалений сірник. Отрута каракурта частково руйнується під впливом високої температури. Тож радять завжди мати сірники під рукою, особливо на городі чи в полі.

Щоб зменшити ризики:

працюйте на ділянках у щільних рукавицях і закритому взутті;

не залишайте взуття на вулиці;

перевіряйте територію на наявність павуків і коконів, знищуйте їх разом із сухою травою.

Нагадаємо, Миколаївщина потрапила до трійки регіонів України з найбільшими обсягами небезпечних відходів за минулий рік. Також ми писали, що в Одесі вибухнув автомобіль, Служба безпеки України кваліфікує подію як спробу теракту.