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Головна Одеса На Одещині кількість хворих на сказ зростає — причини

На Одещині кількість хворих на сказ зростає — причини

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 16:53
На Одещині почастішали випадки укусів диких тварин - яким чином та чим це небезпечно
Напад тварини. Фото ілюстративне: Одеська міськрада

На Одещині відчутно почастішали випадки нападів тварин на людей, що створює небезпеку поширення сказу та багатьох інших хвороб. Лише протягом минулого тижня до лікарів через укуси звернулося більше сотні жителів регіону. 

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб.

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Укуси тварин

Лише за минуле 7 днів на Одещині було покусано 114 людей, а тижнем раніше було зафіксовано ще 117 випадків нападу тварин. Медики констатують, що через укус можна заразитися небезпечними хворобами, серед яких і сказ. Він фіксується як у диких, так і у домашніх чотирилапих. Загалом з початку року лабораторно вже підтверджено 217 випадків цієї хвороби у тварин. З них 208 — серед диких (лисиці, шакали), ще 9 — серед домашніх (кішки та собаки).

Зазначається, що випадки сказу реєструвались на всіх адміністративних територіях області:

  • Подільський район — 57,
  • Березівський — 47,
  • Болградський — 33,
  • Ізмаїльський —31,
  • Б-Дністровський — 28,
  • Роздільнянський — 20
  • Одеський — 1

Що робити при укусі тварини

У разі укусу домашньою або дикою твариною необхідно вжити таких запобіжних заходів:

  • запам’ятати вид тварини;
  • провести огляд постраждалого;
  • викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або звернутись до медзакладу;
  • якщо рана без кровотечі — промити її мильним розчином та накласти чисту, стерильну пов’язку;
  • якщо рана сильно кровоточить — зупинити кров та накласти на рану чисту, стерильну пов’язку;
  • забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади швидкої допомоги;
  • при погіршенні стану постраждалого повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином біля Одеси з'явилися отруйні каракурти. А також про те, як вберегтися від сказу.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси укус
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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