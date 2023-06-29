Бешенство в Одессе: как уберечься от смертельной болезни

Беспризорный кот. Фото: pixabay

В июне в Одессе наблюдается увеличение случаев бешенства среди животных. По официальным данным, зарегистрировано два подтвержденных лабораторно случая этой опасной болезни, которые касаются как бездомных, так и домашних кошек. Последний случай бешенства среди животных в городе Одесса отмечался еще в 2021 году.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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С начала текущего года Одесская область сталкивается со значительным ростом случаев бешенства среди животных. Уже зарегистрировано 40 положительных случаев, преимущественно среди домашних питомцев, что является тревожным показателем. В сравнении с прошлым 2022 годом, когда их было всего 15.

Бешенство является серьезным зоонозным заболеванием со смертельным исходом. Инфицирование этой болезнью приводит к смерти в 100% случаев, как у людей, так и у животных, если не дать своевременного антирабического лечения.

В истории Одесской области раньше были случаи бешенства среди людей. В 2014, 2015 и 2017 годах было зафиксировано по одному случаю в Беляевском, Михайловском и Ивановском районах. Вскоре после укуса лисицей и беспризорной собакой все эти случаи имели летальный исход.

Как уберечься от бешенства

Если вы получили ослизнение, царапины или укусы домашними, или неизвестными животными необходимо:

промыть рану в течение не менее 15 минут водой с хозяйственным мылом;

обработать края раны антисептическим средством — 70% спиртом или 5% раствором йода;

немедленно обратиться в медицинское учреждение (травматологический пункт, хирургическое отделение и т.п.) для предоставления квалифицированной медицинской помощи и получения бесплатного курса вакцинации против бешенства.

Напомним, на территории с. Кислица Сафьяновской объединенной территориальной общины Одесчины введены карантинные ограничения из-за распространения бешенства животных. Это решение приняла государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Измаильской райгосадминистрации.