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Сказ в Одесі: як вберегтись від смертельної хвороби

29 червня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сказ в Одесі: як вберегтись від смертельної хвороби
Безпритульний кіт. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У червні в Одесі спостерігається збільшенням випадків сказу серед тварин. За офіційними даними, зареєстровано два підтверджених лабораторно випадки цієї небезпечної хвороби, які стосуються як безпритульних, так і домашніх котів. Останній випадок сказу серед тварин у місті Одеса відзначався ще у 2021 році.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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З початку поточного року Одеська область стикається зі значним зростанням випадків сказу серед тварин. Вже зареєстровано 40 позитивних випадків, переважно серед домашніх улюбленців, що є тривожним показником. Порівняно з минулим 2022 роком, коли їх було всього 15.

Сказ є серйозним зоонозним захворюванням зі смертельними наслідками. Інфікування цією хворобою призводить до смерті у 100% випадків, як у людей, так і у тварин, якщо не надати своєчасного антирабічного лікування.

В історії Одеської області раніше були випадки сказу серед людей. У 2014, 2015 і 2017 роках було зафіксовано по одному випадку у Біляївському, Михайлівському і Іванівському районах. Незабаром після укусу лисицею та безпритульним собакою всі ці випадки мали летальний результат.

Як вберегтись від сказу

Якщо ви отримали ослизнення, подряпини чи укуси домашніми або невідомими тваринами  необхідно:

  • промити рану протягом щонайменше 15 хвилин водою з господарським милом; 
  • обробити краї рани антисептичним засобом — 70% спиртом або 5% розчином йоду;
  • негайно звернутися до медичного закладу  (травматологічний пункт, хірургічне відділення тощо) для надання  кваліфікованої медичної допомоги та отримання безплатного курсу вакцинації проти сказу.

Нагадаємо, на території с. Кислиця Саф’янівської об’єднаної територіальної громади Одещини введені карантинні обмеження через поширення сказу тварин. Це рішення прийняла державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ізмаїльській райдержадміністрації.

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