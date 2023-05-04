Сказ на Одещині: в одній з громад ввели карантин

Тварин вакцинують від сказу. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

На території с. Кислиця Саф’янівської об’єднаної територіальної громади Одещини введені карантинні обмеження через поширення сказу тварин. Це рішення прийняла державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ізмаїльській райдержадміністрації.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Виявлено вірус сказу в трупі лисиці

Карантинні обмеження були введені після того, як 26 квітня на сміттєзвалищі на околиці с. Кислиця знайшли труп лисиці. Після надсилання патологічного матеріалу до Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в результаті лабораторних досліджень виявили вірус сказу.

Ветеринари проводять щеплення тварин в селі

Наразі у с. Кислиця проводяться карантинні протиепізоотичні заходи. Ветеринари Ізмаїльської районної державної лікарні ветеринарної медицини обходять кожне домогосподарство у селі та проводять щеплення тварин. За останні дні вже було щеплено 256 собак та 187 котів, загалом 445 голів. Після вакцинації тварина буде захищена від сказу протягом року.

Важливо! Якщо ви були укушені твариною, яка може бути носієм сказу, негайно зверніться до лікаря або ветеринара для отримання необхідної медичної допомоги та профілактичних заходів.



Нагадаємо, станом на 3 березня 2023 року в Одеській області зареєстровано 10 випадків сказу, переважно серед домашніх улюбленців. За аналогічний період 2022 року — лише один випадок.