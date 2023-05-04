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Бешенство на Одесчине: в одной из общин ввели карантин

4 мая 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бешенство на Одесчине: в одной из общин ввели карантин
Животных вакцинируют от бешенства. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории с. Кислица Сафьяновской объединенной территориальной общины Одесчины введены карантинные ограничения из-за распространения бешенства животных. Это решение приняла государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Измаильской райгосадминистрации.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Выявлен вирус бешенства в трупе лисы

Карантинные ограничения были введены после того, как 26 апреля на свалке на окраине с. Кислица обнаружили труп лисы. После отправки патологического материала в Одесскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в результате лабораторных исследований обнаружили вирус бешенства.

Ветеринары проводят прививку животных в деревне

В настоящее время в с. Кислица проводятся карантинные противоэпизоотические мероприятия. Ветеринары Измаильской районной государственной больницы ветеринарной медицины обходят каждое домохозяйство в селе и проводят прививки животных. За последние дни уже было привито 256 собак и 187 кошек, всего 445 голов. После вакцинации животное будет защищено от бешенства в течение года.

Важно! Если вы были укушены животным, которое может быть носителем бешенства, немедленно обратитесь к врачу или ветеринару для получения необходимой медицинской помощи и профилактических мероприятий.

Напомним, на 3 марта 2023 года в Одесской области зарегистрировано 10 случаев бешенства, преимущественно среди домашних любимцев. За аналогичный период 2022 года только один случай.

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