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Обережно, сказ: в одній з громад Одещини ввели карантин

6 квітня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинація від сказу безплатна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Савранській селищній раді були розглянуті заходи щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин. Причиною цьому став випадок зараження у домашньої тварини. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Зареєстрований випадок сказу у домашнього собаки, який мав контакт з господарем в смт Саврань, став приводом для введення карантинних обмежень на території громади. Крім того, Комісія вирішила забезпечити надання інформаційних матеріалів щодо профілактики сказу та дій у разі контакту з хворою твариною. 

Нагадаємо, що сказ є вірусною хворобою, яка передається від хворих тварин на людину через укуси, а також через контакт зі слиною хворої тварини. Інкубаційний період сказу може тривати від кількох днів до декількох місяців, тому важливо негайно шукати медичну допомогу після контакту з хворою твариною.

Як вберегтись від сказу

Отримання вакцини від сказу є найкращим способом запобігання цієї хвороби. Якщо ви маєте домашніх тварин, вони мають бути щеплені від сказу та регулярно проходити ветеринарні огляди.

Крім того, необхідно уникати будь-яких контактів з дикими тваринами, особливо з тими, що можуть бути носіями сказу, такими як лисиці, сороки та деякі гризуни. Якщо ви маєте контакт з дикими тваринами, зверніться до лікаря або ветеринара негайно.

Також не рекомендується підходити до бездомних тварин, особливо якщо вони себе дивно поводять, чи мають порізи, рани або інші ознаки хвороби.

Якщо ви були укушені твариною, яка може бути носієм сказу, негайно зверніться до лікаря або ветеринара для отримання необхідної медичної допомоги та профілактичних заходів.

Нагадаємо, станом на 3 березня 2023 року в Одеській області зареєстровано 10 випадків сказу, переважно серед домашніх улюбленців. За аналогічний період  2022 року — лише один випадок.

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