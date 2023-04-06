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Осторожно бешенство: в одной из общин Одесчины ввели карантин

6 апреля 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинация от бешенства бесплатна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Савранском поселковом совете были рассмотрены меры по профилактике и борьбе с бешенством животных. Причиной тому стал случай заражения у домашнего животного.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки, которая имела контакт с хозяином в пгт. Саврань стал поводом для введения карантинных ограничений на территории общины. Кроме того, Комиссия решила обеспечить предоставление информационных материалов по профилактике бешенства и действий в случае контакта с больным животным.

Напомним, что бешенство является вирусной болезнью, которая передается от больных животных человеком через укусы, а также через контакт со слюной больного животного. Инкубационный период бешенства может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, поэтому важно немедленно искать медицинскую помощь после контакта с больным животным.

Как уберечься от бешенства

Получение вакцины от бешенства является лучшим способом предотвращения этой болезни. Если у вас есть домашние животные, они должны быть привиты от бешенства и регулярно проходить ветеринарные осмотры.

Кроме того, необходимо избегать любых контактов с дикими животными, особенно с теми, которые могут быть носителями бешенства, такими как лисы, сороки и некоторые грызуны. Если у вас контакт с дикими животными, обратитесь к врачу или ветеринару немедленно.

Также не рекомендуется подходить к бездомным животным, особенно если они себя странно ведут, имеют ли порезы, раны или другие признаки болезни.

Если вы были укушены животным, которое может быть носителем бешенства, немедленно обратитесь к врачу или ветеринару для получения необходимой медицинской помощи и профилактических мероприятий.

Напомним, на 3 марта 2023 года в Одесской области зарегистрировано 10 случаев бешенства, преимущественно среди домашних любимцев. За аналогичный период 2022 года только один случай.

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