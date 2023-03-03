На Одещині зафіксовані випадки сказу: хворіють домашні улюбленці
Станом на 3 березня 2023 року в Одеській області зареєстровано 10 випадків сказу, переважно серед домашніх улюбленців. За аналогічний період 2022 року — лише один випадок.
Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
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"За останній час на приватні подвір’я мешканців сільської місцевості почастішали напади диких тварин (лисиці), які у природному середовищі залишаються найбільш ураженими вірусом сказу тваринами. Тільки за 2 місяці поточного року сталося 237 укусів, з яких більш як половина припадає на домашніх тварин, серед яких 69% укусів собак і 31% котів", — йдеться в повідомленні.
Як вберегтись від сказу
Якщо ви отримали ослизнення, подряпини чи укуси домашніми або невідомими тваринами необхідно:
- промити рану протягом щонайменше 15 хвилин водою з господарським милом;
- обробити краї рани антисептичним засобом — 70% спиртом або 5% розчином йоду;
- негайно звернутися до медичного закладу (травматологічний пункт, хірургічне відділення, тощо) для надання кваліфікованої медичної допомоги та отримання безплатного курсу вакцинації проти сказу.
Нагадаємо, в місті Южне на Одещині сталася надзвичайна подія. Пізно ввечері собака напав та покусав 58-річну жінку.