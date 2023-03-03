На Одещині зафіксовані випадки сказу: хворіють домашні улюбленці

Курс вакцинації від сказу безплатний

Станом на 3 березня 2023 року в Одеській області зареєстровано 10 випадків сказу, переважно серед домашніх улюбленців. За аналогічний період 2022 року — лише один випадок.

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"За останній час на приватні подвір’я мешканців сільської місцевості почастішали напади диких тварин (лисиці), які у природному середовищі залишаються найбільш ураженими вірусом сказу тваринами. Тільки за 2 місяці поточного року сталося 237 укусів, з яких більш як половина припадає на домашніх тварин, серед яких 69% укусів собак і 31% котів", — йдеться в повідомленні.

Як вберегтись від сказу

Якщо ви отримали ослизнення, подряпини чи укуси домашніми або невідомими тваринами необхідно:

промити рану протягом щонайменше 15 хвилин водою з господарським милом;

обробити краї рани антисептичним засобом — 70% спиртом або 5% розчином йоду;

негайно звернутися до медичного закладу (травматологічний пункт, хірургічне відділення, тощо) для надання кваліфікованої медичної допомоги та отримання безплатного курсу вакцинації проти сказу.

Нагадаємо, в місті Южне на Одещині сталася надзвичайна подія. Пізно ввечері собака напав та покусав 58-річну жінку.