В Одесской области зафиксированы случаи бешенства: болеют домашние любимцы

Курс вакцинации от бешенства бесплатный

На 3 марта 2023 года в Одесской области зарегистрировано 10 случаев бешенства, преимущественно среди домашних любимцев. За аналогичный период 2022 года только один случай.

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

"За последнее время на частные подворья жителей сельской местности участились приступы диких животных (лисы), которые в природной среде остаются наиболее пораженными вирусом бешенства животными. Только за 2 месяца текущего года произошло 237 укусов, из которых более половины приходится на домашних животных, среди которых 69% укусов собак и 31% кошек", — говорится в сообщении.

Как уберечься от бешенства

Если вы получили ослизнение, царапины или укусы домашними или неизвестными животными необходимо:

промыть рану в течение не менее 15 минут водой с хозяйственным мылом;

обработать края раны антисептическим средством — 70% спиртом или 5% раствором йода;

немедленно обратиться в медицинское учреждение (травматологический пункт, хирургическое отделение и т.п.) для предоставления квалифицированной медицинской помощи и получения бесплатного курса вакцинации против бешенства.

Напомним, в городе Южное в Одесской области произошло чрезвычайное событие. Поздно вечером собака напала и покусала 58-летнюю женщину.