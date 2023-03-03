В Одесской области зафиксированы случаи бешенства: болеют домашние любимцы
На 3 марта 2023 года в Одесской области зарегистрировано 10 случаев бешенства, преимущественно среди домашних любимцев. За аналогичный период 2022 года только один случай.
Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
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"За последнее время на частные подворья жителей сельской местности участились приступы диких животных (лисы), которые в природной среде остаются наиболее пораженными вирусом бешенства животными. Только за 2 месяца текущего года произошло 237 укусов, из которых более половины приходится на домашних животных, среди которых 69% укусов собак и 31% кошек", — говорится в сообщении.
Как уберечься от бешенства
Если вы получили ослизнение, царапины или укусы домашними или неизвестными животными необходимо:
- промыть рану в течение не менее 15 минут водой с хозяйственным мылом;
- обработать края раны антисептическим средством — 70% спиртом или 5% раствором йода;
- немедленно обратиться в медицинское учреждение (травматологический пункт, хирургическое отделение и т.п.) для предоставления квалифицированной медицинской помощи и получения бесплатного курса вакцинации против бешенства.
Напомним, в городе Южное в Одесской области произошло чрезвычайное событие. Поздно вечером собака напала и покусала 58-летнюю женщину.