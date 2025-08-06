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Главная Одесса На Одесчине мужчина чуть не сжег дома людей — каким образом

На Одесчине мужчина чуть не сжег дома людей — каким образом

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 18:38
Житель Одесской области едва не сжег дома соседей во время уборки сухостоя
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Житель Одесской области решил убрать сухостой возле жилой застройки. Для этого он поджег растительность, из-за чего занялся масштабный пожар — в результате огонь едва не уничтожил дома людей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области.

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Уборка пожаром

В городе Подольск произошло возгорание сухой травы. Из-за погодных условий огонь быстро распространялся и почти перекинулся на жилой сектор. Спасатели едва успели потушить пламя до того, как загорелись дома местных жителей.

Как выяснилось, причиной возгорания стал местный мужчина, который решил убрать сухостой вблизи жилой застройки путем поджога.

"И как вы думаете, кто же виновник? Не жара и не погодные условия, а безответственный гражданин. Не думая ни о возможных последствиях, ни о людях, чьи дома были в нескольких метрах от пламени — он просто "убирал" — сжигая сухостой!",— говорится в сообщении спасателей.

На мужчину составили админпротокол, он должен заплатить 3060 гривен штрафа.

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Поджигателю выписывают штраф. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали об ужасном и сокрушительном пожаре в ЖК "7небо". А также о том, каким образом спасали собак и людей из горящей многоэтажки.

Одесса ГСЧС Одесская область пожарная опасность Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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