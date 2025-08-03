Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Огонь в ЖК "7 Небо" — подробности ночного пожара на Одесчине

Огонь в ЖК "7 Небо" — подробности ночного пожара на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 10:26
Пожар в ЖК "7 Небо" Авангард — подробности
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 4 августа в поселке Авангард загорелась квартира в жилом комплексе. Пламя охватило балкон и комнату. Спасатели вовремя прибыли и не дали огню перекинуться на другие квартиры.

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Пожар в Авангарде

По их информации, пожар произошел ночью в ЖК "7 Небо" по улице Европейской, что в поселке Авангард Одесского района. Горела квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного дома.

Возгорание удалось быстро локализовать: огонь не успел перекинуться на соседние дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині - фото 1
Эвакуированы люди из дома, где горела квартира. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей привлекалось

К тушению привлекли 7 единиц техники и 25 спасателей от ГСЧС. Также работали специалисты Центра безопасности граждан Авангардовского поселкового совета — еще 1 единица техники и 3 пожарных. Причины возгорания сейчас выясняются.

Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині - фото 2
Двор, в котором произошел пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка. Также мы сообщали, что в селе Ананьевской громады мотоцикл с 13-летним парнем за рулем столкнулся с грузовиком.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы спасатели огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации