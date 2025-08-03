Пожар в ЖК "7 Небо" Авангард — подробности

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 4 августа в поселке Авангард загорелась квартира в жилом комплексе. Пламя охватило балкон и комнату. Спасатели вовремя прибыли и не дали огню перекинуться на другие квартиры.

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По их информации, пожар произошел ночью в ЖК "7 Небо" по улице Европейской, что в поселке Авангард Одесского района. Горела квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного дома.

Возгорание удалось быстро локализовать: огонь не успел перекинуться на соседние дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Эвакуированы люди из дома, где горела квартира. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей привлекалось

К тушению привлекли 7 единиц техники и 25 спасателей от ГСЧС. Также работали специалисты Центра безопасности граждан Авангардовского поселкового совета — еще 1 единица техники и 3 пожарных. Причины возгорания сейчас выясняются.

Двор, в котором произошел пожар. Фото: ГСЧС

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