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Головна Одеса Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині

Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 10:26
Пожежа в ЖК "7 Небо" Авангард — подробиці
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

У ніч проти 4 серпня в селищі Авангард загорілася квартира в житловому комплексі. Полум’я охопило балкон і кімнату. Рятувальники вчасно прибули та не дали вогню перекинутись на інші квартири. 

Про це у неділю, 3 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Авангарді

За їхньою інформацією, пожежа сталася вночі у ЖК "7 Небо" по вулиці Європейській, що в селищі Авангард Одеського району. Горіла квартира та балкон на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Займання вдалося швидко локалізувати: вогонь не встиг перекинутись на сусідні оселі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині - фото 1
Евакуйовані люди з будинку, де горіла квартира. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників залучалось

До гасіння залучили 7 одиниць техніки та 25 рятувальників від ДСНС. Також працювали фахівці Центру безпеки громадян Авангардівської селищної ради — ще 1 одиниця техніки та 3 вогнеборці. Причини займання наразі з’ясовуються.

Вогонь у ЖК "7 Небо" — подробиці нічної пожежі на Одещині - фото 2
Двір, у якому сталася пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одесі люди вимагають передати на лікування єнота із зоопарку. Також ми повідомляли, що у селі Ананьївської громади мотоцикл з 13-річним хлопцем за кермом зіткнувся з вантажівкою

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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