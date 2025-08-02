ДТП у Подільському районі: 13-річний мотоцикліст у лікарні

Автівка, в яку врізався мотоцикліст. Фото: Нацполіція

У селі Ананьївської громади мотоцикл з 13-річним хлопцем за кермом зіткнувся з вантажівкою. Підліток у лікарні з важкими травмами. Поліція відкрила кримінальне провадження, а батьків хлопця можуть притягнути до відповідальності.

Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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ДТП на Одещині

Відомо, що вантажівка, якою керував 38-річний чоловік, зіткнулася з мотоциклом, на якому був 13-річний хлопець. За попередньою інформацією, один із них рухався асфальтованою дорогою, інший — виїжджав з ґрунтової.

Після зіткнення неповнолітнього мотоцикліста доправили до лікарні. У нього виявили забій головного мозку, переломи ребер та інші травми. На щастя, водій вантажівки був тверезий.

Хто понесе покарання за ДТП

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Машини помістили на арештмайданчик, тривають експертизи.

Окрім того, правоохоронці з’ясовують, як так сталося, що за кермом опинився 13-річний хлопець. Розглядається питання щодо відповідальності батьків за неналежний догляд. Правоохоронці нагадують: керувати мотоциклом дозволено лише з 16 років і лише з відповідним посвідченням.

Нагадаємо, на Одещині хлопчик шести років, катаючи подружку на квадроциклі, виїхав із двору на дорогу і зіткнувся з автомобілем. Також ми писали, що у Дніпропетровській області водій наїхав на пішохода — ветерана з протезом — і зник із місця події.