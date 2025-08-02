ДТП в Подольском районе: 13-летний мотоциклист в больнице

ДТП в Одесской области — за рулем был малолетний мальчик
В селе Ананьевской громады мотоцикл с 13-летним парнем за рулем столкнулся с грузовиком. Подросток в больнице с тяжелыми травмами. Полиция открыла уголовное производство, а родителей парня могут привлечь к ответственности.
Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
ДТП в Одесской области
Известно, что грузовик, которым управлял 38-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом, на котором был 13-летний парень. По предварительной информации, один из них двигался по асфальтированной дороге, другой — выезжал с грунтовой.
После столкновения несовершеннолетнего мотоциклиста доставили в больницу. У него обнаружили ушиб головного мозга, переломы ребер и другие травмы. К счастью, водитель грузовика был трезв.
Кто понесет наказание за ДТП
Полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Машины поместили на штрафплощадку, продолжаются экспертизы.
Кроме того, правоохранители выясняют, как так случилось, что за рулем оказался 13-летний парень. Рассматривается вопрос об ответственности родителей за ненадлежащий уход. Правоохранители напоминают: управлять мотоциклом разрешено только с 16 лет и только с соответствующим удостоверением.
Напомним, в Одесской области мальчик шести лет, катая подружку на квадроцикле, выехал со двора на дорогу и столкнулся с автомобилем. Также мы писали, что в Днепропетровской области водитель наехал на пешехода — ветерана с протезом — и скрылся с места происшествия.
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