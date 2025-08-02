В Одесі волонтери вимагають лікування для єнота

В Одесі люди вимагають, щоб зоопарк віддав єнота на лікування. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у контактному зоопарку люди звернули увагу на поганий стан єнота — він має ушкоджену лапу та ознаки стресу. Волонтери пропонують передати тварину на лікування, однак зоопарк відмовляється це робити.

Про це з місця події інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скандал у зоопарку в Одесі — що відомо

У суботу, 2 серпня, люди зібралися на акцію під контактним зоопарком в Одесі та вимагають віддати єнота на лікування. Містяни викрикували гасла: "Волю єноту!" та "Ні контактним зоопаркам!"

Відвідувачі контактного зоопарку в Одесі помітили, що єнот має ушкоджену лапу та ознаки стресу. Волонтери вимагають передати тварину на лікування, однак зоопарк відмовляється це робити.

В Одесі люди вимагають, щоб зоопарк віддав єнота на лікування. Фото: Новини.LIVE

Анжеліка розповіла у коментарі Новини.LIVE, що випадково побачила єнота та звернула увагу на його стан: тварина була млявою, з облізлою лапою та майже без шерсті.

Співробітниця зоопарку сказала, що він у депресії. Анжеліка кілька днів спостерігала за ним і переконалась, що стан не покращується.

В Одесі люди вимагають, щоб зоопарк віддав єнота на лікування. Фото: Новини.LIVE

Водночас волонтерка Ганна у коментарі Новини.LIVE підтвердила, що єнот змінився після того, як у нього забрали іншого єнота. Відтак, у тварини з’явились ознаки стресу — сумний вигляд, відсутність активності.

В Одесі люди вимагають, щоб зоопарк віддав єнота на лікування. Фото: Новини.LIVE

Волонтерка також пояснила, що аналіз крові не дає повної картини. Можливі причини поганого стану єнота — лишай, демодекоз або сильний стрес, через який тварина могла сама виривати шерсть.

В Одесі люди вимагають, щоб зоопарк віддав єнота на лікування. Фото: Новини.LIVE

Волонтерки зазначають, що єнот не бачить природного світла і до нього постійно підходили люди. Лише нещодавно з’явилась табличка "Тиха година". Є зоозахисна організація, яка готова забрати тварину на лікування, однак зоопарк поки не дає згоди.

Раніше ми інформували, що в Одеському зоопарку не запускається котел для обігріву тварин — через це слониха Венді та багато інших тварин можуть не пережити наступну зиму.

Нагадаємо, що на початку червня 2025 року під час нічної атаки на Одесу один із російських дронів впав на території зоопарку — одна тварина загинула.