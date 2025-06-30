В Одеському зоопарку зламався котел для обігріву тварин

Слониха Венді. Фото: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку не запускається котел для обігріву тварин. Через це відома серед містян слониха Венді та багто інших тварин можуть не пережити наступну зиму.

Про це повідомила депутатка одеської міськради Анастасія Большедворова.

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Котел для обігріву тварин в Одеському зоопарку, який був встановлений ще за радянських часів, вийшов з ладу в кінці опалювального сезону. Від цієї споруди залежать життя та здоров'є багатьох тварин, зокрема відомої слонихи Венді, папуг, та інших мешканців установи. Крім того, вона надає тепло й працівникам закладу.

"Від нього багато залежить. Він дає тепло на слоновник, на адмінкорпус, на битовки для кіперів та на зимове приміщення для папуг. Це самий великий котел в нашому зоопарку",— каже директор зоопарку Ігор Біляков.

У зв'язку з цим на бюджетній комісії передбачили виділення 5 мільйонів гривень на оновлення котла в одеському зоопарку. Цей проект рішення буде винесено на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як дрон РФ вбив баранчика в одеському зоопарку. А також про влучання у будинок директора закладу.