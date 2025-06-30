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Главная Одесса Слониха Венди, живущая в одесском зоопарке в опасности — детали

Слониха Венди, живущая в одесском зоопарке в опасности — детали

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:12
В Одесском зоопарке сломался котел для обогрева животных
Слониха Венди. Фото: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке не запускается котел для обогрева животных. Из-за этого известная среди горожан слониха Венди и многие другие животные могут не пережить следующую зиму.

Об этом сообщила депутат одесского горсовета Анастасия Большедворова.

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Котел для обогрева животных в Одесском зоопарке, который был установлен еще в советское время, вышел из строя в конце отопительного сезона. От этого сооружения зависят жизни и здоровье многих животных, в частности известной слонихи Венди, попугаев, и других обитателей учреждения. Кроме того, он дает тепло и работникам заведения.

"От него многое зависит. Он дает тепло на слоновник, на админкорпус, на бытовки для киперов и на зимнее помещение для попугаев. Это самый большой котел в нашем зоопарке",— говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

В связи с этим на бюджетной комиссии предусмотрели выделение 5 миллионов гривен на обновление котла в одесском зоопарке. Данный проект решения будет вынесен на ближайшей сессии городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, как дрон РФ убил барашка в одесском зоопарке. А также о попадании в дом директора заведения.

 

Одесса животные зоопарк Новости Одессы твердотопливный котел
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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