В Одесском зоопарке сломался котел для обогрева животных

Слониха Венди. Фото: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке не запускается котел для обогрева животных. Из-за этого известная среди горожан слониха Венди и многие другие животные могут не пережить следующую зиму.

Об этом сообщила депутат одесского горсовета Анастасия Большедворова.

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Котел не работает

Котел для обогрева животных в Одесском зоопарке, который был установлен еще в советское время, вышел из строя в конце отопительного сезона. От этого сооружения зависят жизни и здоровье многих животных, в частности известной слонихи Венди, попугаев, и других обитателей учреждения. Кроме того, он дает тепло и работникам заведения.

"От него многое зависит. Он дает тепло на слоновник, на админкорпус, на бытовки для киперов и на зимнее помещение для попугаев. Это самый большой котел в нашем зоопарке",— говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

В связи с этим на бюджетной комиссии предусмотрели выделение 5 миллионов гривен на обновление котла в одесском зоопарке. Данный проект решения будет вынесен на ближайшей сессии городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, как дрон РФ убил барашка в одесском зоопарке. А также о попадании в дом директора заведения.