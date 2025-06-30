Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Відключення світла в Одесі — кого сьогодні торкнеться
Сьогодні, 30 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 411-ї Батареї,
- Амбулаторна, 2-15,
- Івана Яценка, 1,
- Венгера, 6,
- Вчительська, 1-28,
- Джерельна, 1-17,
- Дубиніна, 21,
- Зелена Балка, 58,73,114,
- Зелена гірка, 27,
- Іванова Ігоря, 2,
- Комишева, 5/7Б,
- Крутоярська, 8, 21, 28, 39,
- Люстдорфська дорога, 55,
- Місячна, 26,
- Мускатна, 17, 25В,
- Приморська, 52, 138/а,
- Проектована, 3/10,
- Симоненка,
- Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,
- Сонячна, 7, 7/1, 29,
- Сухолиманна, 4а, 5, 33, 43,
- Сухолиманська,
- "Зелений мис", товариство садівників,
- пров. 1-й, 2-й Амбулаторний,
- пров. 1-й, 2-й Проїзний,
- пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21,
- пров. Аліберне, 1, 27,
- пров. Верф’яний,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Приморський , 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- пров. Рислінга, 5, 6, 7, 7Д,
- пров. Садовий,
- просп. Свободи.
Роботи до 19.00- 20:00
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а,
- Садова,
- Велика Садова,
- Глаубермана,
- Донецька,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Наклона, 17/1,
- От. Головатого, 102,
- С. Палія, 125, 125/1,2,3,
- Південна дорога,
- Похила, Чайкова,
- Чорноморського Козацтва, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й,3-й Керченський,
- пров. 2-й Деревообробний,
- пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Українки Лесі, 10, 11, 11/а, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Бессарабська, 1,2,3,5,
- Лютнева, 3,5,
- Тираспільське шосе, 29,31,
- Чумацька, 7,41.
Роботы до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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