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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — кого сьогодні торкнеться

Відключення світла в Одесі — кого сьогодні торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 10:45
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 30 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 411-ї Батареї,
  • Амбулаторна, 2-15,
  • Івана Яценка, 1,
  • Венгера, 6,
  • Вчительська, 1-28,
  • Джерельна, 1-17,  
  • Дубиніна, 21,  
  • Зелена Балка, 58,73,114,  
  • Зелена гірка, 27,
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Комишева, 5/7Б,  
  • Крутоярська, 8, 21, 28, 39,
  • Люстдорфська дорога, 55, 
  • Місячна, 26,
  • Мускатна, 17, 25В,  
  • Приморська, 52, 138/а,
  • Проектована, 3/10,
  • Симоненка,
  • Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,  
  • Сонячна, 7, 7/1, 29,
  • Сухолиманна, 4а, 5, 33, 43,
  • Сухолиманська,
  • "Зелений мис", товариство садівників,
  • пров. 1-й, 2-й Амбулаторний,
  • пров. 1-й, 2-й Проїзний,
  • пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21,
  • пров. Аліберне, 1, 27,
  • пров. Верф’яний,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Приморський , 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
  • пров. Рислінга, 5, 6, 7, 7Д,
  • пров. Садовий,
  • просп. Свободи.

Роботи до 19.00- 20:00

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Велика Садова,  
  • Глаубермана,
  • Донецька,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • О. Кошиця,  
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Наклона, 17/1,
  • От. Головатого, 102,
  • С. Палія, 125, 125/1,2,3,
  • Південна дорога,
  • Похила, Чайкова,
  • Чорноморського Козацтва, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,  
  • Шептицького, 1,3,5,  
  • Штильова,  
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й,3-й Керченський,
  • пров. 2-й Деревообробний,
  • пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Українки Лесі, 10, 11, 11/а, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • вул. Бессарабська, 1,2,3,5,  
  • Лютнева, 3,5,
  • Тираспільське шосе, 29,31,  
  • Чумацька, 7,41.

Роботы до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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