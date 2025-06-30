Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 30 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

411-ї Батареї,

Амбулаторна, 2-15,

Івана Яценка, 1,

Венгера, 6,

Вчительська, 1-28,

Джерельна, 1-17,

Дубиніна, 21,

Зелена Балка, 58,73,114,

Зелена гірка, 27,

Іванова Ігоря, 2,

Комишева, 5/7Б,

Крутоярська, 8, 21, 28, 39,

Люстдорфська дорога, 55,

Місячна, 26,

Мускатна, 17, 25В,

Приморська, 52, 138/а,

Проектована, 3/10,

Симоненка,

Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а,

Сонячна, 7, 7/1, 29,

Сухолиманна, 4а, 5, 33, 43,

Сухолиманська,

"Зелений мис", товариство садівників,

пров. 1-й, 2-й Амбулаторний,

пров. 1-й, 2-й Проїзний,

пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21,

пров. Аліберне, 1, 27,

пров. Верф’яний,

пров. Загородній, 9,

пров. Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Приморський , 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,

пров. Рислінга, 5, 6, 7, 7Д,

пров. Садовий,

просп. Свободи.

Роботи до 19.00- 20:00

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Велика Садова,

Глаубермана,

Донецька,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Наклона, 17/1,

От. Головатого, 102,

С. Палія, 125, 125/1,2,3,

Південна дорога,

Похила, Чайкова,

Чорноморського Козацтва, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й,3-й Керченський,

пров. 2-й Деревообробний,

пров. 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Українки Лесі, 10, 11, 11/а, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

вул. Бессарабська, 1,2,3,5,

Лютнева, 3,5,

Тираспільське шосе, 29,31,

Чумацька, 7,41.

Роботы до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.