Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 30 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

411-й Батареи,

Амбулаторная, 2-15,

Ивана Яценко, 1,

Венгера, 6,

Учительская, 1-28,

Родниковая, 1-17,

Дубинина, 21,

Зеленая Балка, 58,73,114,

Зеленая горка, 27,

Иванова Игоря, 2,

Камышева, 5/7Б,

Крутоярская, 8, 21, 28, 39,

Люстдорфская дорога, 55,

Лунная, 26,

Мускатная, 17, 25В,

Приморская, 52, 138/а,

Проектируемая, 3/10,

Симоненко,

Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а,

Солнечная, 7, 7/1, 29,

Сухолиманная, 4а, 5, 33, 43,

Сухолиманская,

"Зеленый мыс", общество садоводов,

переулок 1-й, 2-й Амбулаторный,

переулок 1-й, 2-й Проездной,

переулок 2-й Тупиковый, 8,19,21,

переулок Алиберне, 1, 27,

переулок Верфяной,

переулок Загородный, 9,

переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,

переулок Каберне, 1/3, 4,

переулок Кошевого, 5/В,

переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,

переулок Рислинга, 5, 6, 7, 7Д,

переулок Садовый,

просп. Свободы.

Работы до 19.00- 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а,2-а, 3-я,4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Донецкая,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Наклонная, 17/1,

От. Головатого, 102,

С. Палия, 125, 125/1,2,3,

Южная дорога,

Наклонная, Чайкова,

Черноморского Казачества, 88, 90, 94, 96, 100, 100/а, 100/б,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й,3-й Керченский,

переулок 2-й Деревообрабатывающий,

переулок 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Украинки Леси, 10, 11, 11/а, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

ул. Бессарабская, 1,2,3,5,

Февральская, 3,5,

Тираспольское шоссе, 29,31,

Чумацкая, 7,41.

Работы будут проводиться до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.