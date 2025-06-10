Російський дрон під час обстрілу впав на територію Одеського зоопарку та вбив баранчика

Тварини в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Одесу один із російських дронів впав на території зоопарку. Внаслідок вибуху знайнялася пожежа, на жаль, одна тварина загинула.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

Реклама

Читайте також:

Влучання в зоопарк

Російський дрон під час нічної атаки на Одесу впав неподалік від сіносховища зоопарку та сильно його пошкодив. На щастя, у той момент сіна там не було, тому пожежа була невелика, рятувальникам швидко вдалося її ліквідувати. Внаслідок вибуху загинув домашній баранчик, однак решта тварин не постраджала.

"Ми ретельно перевірили усіх тварин. У нас є один ведмідь, який дуже боїться вибухів, але він якось не відреагував. Вибух був досить далеко від нього. Вночі тут була охорона, але на щастя, ніхто не поранений", — каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

Зараз одеський зоопарк працює в штатному режимі та готовий приймати гостей.

Ігор Біляков, директор зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Ведмідь, який не злякався. Фото: Новини.LIVE

Обстріл 10 червня

В результаті атаки були зруйновані житлові будинки у середмісті Одеси. Також отримали ушкодження спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу і автомобілі містян. Загинули двоє чоловіків 59 та 57 років. За попередніми даними, дев'ятеро людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у стані середнього ступеню важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає після обстрілу пологовий будинок в Одесі. А також про те, як містяни пережили цю ніч.