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Главная Одесса Дрон РФ убил барашка в одесском зоопарке — что пострадало

Дрон РФ убил барашка в одесском зоопарке — что пострадало

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Дата публикации 10 июня 2025 17:22
Российский дрон во время обстрела упал на территорию Одесского зоопарка и убил барашка
Животные в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки на Одессу один из российских дронов упал на территории зоопарка. В результате взрыва начался пожар, к сожалению, одно животное погибло.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Попадание в зоопарк

Российский дрон во время ночной атаки на Одессу упал неподалеку от сенохранилища зоопарка и сильно его повредил. К счастью, в тот момент сена там не было, поэтому пожар был небольшой, спасателям быстро удалось его ликвидировать. В результате взрыва погиб домашний барашек, однако остальные животные не пострадали.

"Мы тщательно проверили всех животных. У нас есть один медведь, который очень боится взрывов, но он как-то не отреагировал. Взрыв был достаточно далеко от него. Ночью здесь была охрана, но к счастью, никто не ранен",— говорит директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

Сейчас одесский зоопарк работает в штатном режиме и готов принимать гостей.

Российский дрон убил животное в одесском зоопарке — детали - фото 1
Игорь Беляков, директор зоопарка. Фото: Новини.LIVE
Российский дрон убил животное в одесском зоопарке — детали - фото 2
Медведь, который не испугался. Фото: Новини.LIVE

Обстрел 10 июня

В результате атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит после обстрела роддом в Одессе. А также о том, как горожане пережили эту ночь.

Одесса обстрелы зоопарк Новости Одессы дроны
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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